Мовний омбудсмен розповів, скільки українців поскаржилися на обслуговування російською

Обслуговування російською. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n149442-movnyy-ombudsmen-rozpoviv-skilky-ukrayinciv-poskarjylysya-na-obslugovuvannya-rosiyskou.html

Ракурс

Мовне питання в Україні викликає багато суперечок після того, як 16 січня набрала чинності нова норма мовного закону, що зобов’язує обслуговувати клієнтів українською.

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови вже отримав 195 скарг на обслуговування не державною мовою. Про це повідомив сам мовний омбудсмен із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, найбільше на недотримання норми скаржаться мешканці Києва та області — від них було отримано 74 скарги. Найменше таких звернень надійшло із південних та східних областей. Львів’яни надіслали 17 скарг, одесити та харків’яни — по 12.

Більшість звернень стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-видань та інтернет-магазинів — 117. Водночас про порушення прав у сфері обслуговування повідомили 34 громадянина. На рекламу недержавною мовою поскаржилися 25 осіб, порушення мовного законодавства в галузі освіти — чотири, використання посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування недержавної мови під час виконання своїх обов’язків — три.

Таку невелику кількість звернень в омбудсмена пояснили проведенням ефективної інформаційної кампанії на підтримку української мови.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська мова стала обов’язковою для вжитку при спілкуванні з клієнтами у сфері обслуговування. Від 16 січня підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємці й інші суб'єкти господарювання мають здійснювати нею обслуговування та надавати інформацію про товари і послуги, зокрема через інтернет-магазини та інтернет-каталоги.

Обслуговування клієнта здійснюється не державною мовою, якщо на цьому наполягає клієнт і знайдено прийнятну для обох сторін мову комунікації.