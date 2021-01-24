Языковой омбудсмен рассказал, сколько жалоб получил на обслуживание на русском языке

Языковой вопрос. Фото: BBC

https://racurs.ua/n149442-yazykovoy-ombudsmen-rasskazal-skolko-jalob-poluchil-na-obslujivanie-na-russkom-yazyke.html

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Языковой вопрос в Украине вызывает много споров после того, как 16 января вступила в силу новая норма языкового закона, обязывающая обслуживать клиентов на украинском языке.

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка уже получил 195 жалоб на обслуживание не на государственном языке. Об этом сообщил сам языковой омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

По его словам, чаще всего на несоблюдение нормы жалуются жители Киева и области — от них было получено 74 жалобы. Меньше всего таких обращений поступило из южных и восточных областей. Львовяне прислали 17 жалоб, одесситы и харьковчане — по 12.

Большинство обращений касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов — 117. В то же время о нарушении прав в сфере обслуживания сообщили 34 гражданина. На рекламу на негосударственном языке пожаловались 25 человек, нарушения языкового законодательства в области образования — четыре, использование должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления государственного языка при исполнении своих обязанностей — три.

Такое небольшое количество обращений у омбудсмена объяснили проведением эффективной информационной кампании в поддержку украинского языка.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский язык стал обязательным для употребления при общении с клиентами в сфере обслуживания. От 16 января предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования должны осуществлять на нем обслуживание и предоставлять информацию о товарах и услугах, в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги.

Обслуживание клиента осуществляется не на государственном языке, если на этом настаивает клиент, и найдено приемлемый для обеих сторон язык коммуникации