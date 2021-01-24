Татьянин день. Фото: freepik

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Ракурс

Татьянин день является одним из самых известных январских праздников, традиционно его отмечают 25 января.

По преданию, Татьяна жила во II—III вв. в Риме и была родом из богатой семьи. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии.



Девушка в посте и молитве ухаживала за больными, помогала малоимущим и нуждающимся членам христианской общины, а также посещала узников.



Во время очередных гонений христиан Татьяну схватили язычники и после пыток отрубили голову. Ныне же христиане поминают Татьяну в молитвах, а сама мученица причислена к лику святых.

День ангела празднуют Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна. Также 25 января отмечают неофициальный День студента.

25 января состоялись такие интересные исторические события:

1533 — английский король Генрих VIII тайно женился на Анне Болейн, за что позже был отлучен от церкви;

1658 — губернатор Нового Амстердама запретил теннис, поскольку спорт отвлекал людей от богослужений;

1802 — Наполеон I избран президентом Италии;

1858 — марш Мендельсона прозвучал на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцем Пруссии Фридрихом, после чего стал популярным как свадебный марш.

1895 — состоялся первый международный матч по хоккею на траве. Сборная Уэльса уступила гостям из Ирландии со счетом 0:3.

1919 — в Нью-Йорке открылся самый большой отель в мире «Пенсильвания» на 2 тыс. 200 номеров.

1924 — во Франции открылись первые зимние Олимпийские игры;

1924 — впервые была вручена американская телевизионная премия «Эмми»;

1964 — в США запустили спутник «Эхо-2», который установил спутниковую связь между США и СССР;

1965 — Иосифа Слепого, отсидевшего 18 лет в советских лагерях, рукоположили в Ватикане и назначили главой УГКЦ;

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Египтом.

2004 — на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход «Оппортьюнити».

В этот день родились:

1627 — Роберт Бойль, английский химик, физик и философ;

1741 — Григорий Соболевский, украинский ботаник и фармаколог;

1759 — Роберт Бёрнс, шотландский поэт;

1783 — Уильям Колгейт, американский бизнесмен, основатель компании Colgate;

1852 — Василий Данилевский, украинский физиолог, основатель института органотерапии;

1872 — Николай Скрипник, украинский политический и государственный деятель, активный поборник политики украинизации;

1882 — Вирджиния Вулф, британская писательница, литературный критик;

1883 — Дмитрий Григорьевич, украинский авиаконструктор, создатель первого гидроплана;

1938 — Владимир Высоцкий, советский певец и актер;

1978 — Владимир Зеленский, украинский шоумен, шестой президент Украины;

1985 — Тина Кароль, украинская певица.

Напомним, 24 января профессиональный праздник отмечали сотрудники Службы внешней разведки Украины.