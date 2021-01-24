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По преданию, Татьяна жила
в Риме и была родом из богатой семьи. Ее родители были христианами и воспитывали дочь
в благочестии. во II—III вв.
Татьянин день. Фото: freepik
25 января отмечают Татьянин день — что нужно знать о праздникеhttps://racurs.ua/n149440-25-yanvarya-otmechaut-tatyanin-den-chto-nujno-znat-o-prazdnike.htmlРакурс
Татьянин день является одним из самых известных январских праздников, традиционно его отмечают 25 января.
По преданию, Татьяна жила
Девушка в посте и молитве ухаживала за больными, помогала малоимущим и нуждающимся членам христианской общины, а также посещала узников.
Во время очередных гонений христиан Татьяну схватили язычники и после пыток отрубили голову. Ныне же христиане поминают Татьяну в молитвах, а сама мученица причислена к лику святых.
День ангела празднуют Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна. Также 25 января отмечают неофициальный День студента.
25 января состоялись такие интересные исторические события:
- 1533 — английский король Генрих VIII тайно женился на Анне Болейн, за что позже был отлучен от церкви;
- 1658 — губернатор Нового Амстердама запретил теннис, поскольку спорт отвлекал людей от богослужений;
- 1802 — Наполеон I избран президентом Италии;
- 1858 — марш Мендельсона прозвучал на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцем Пруссии Фридрихом, после чего стал популярным как свадебный марш.
- 1895 — состоялся первый международный матч по хоккею на траве. Сборная Уэльса уступила гостям из Ирландии со счетом 0:3.
- 1919 — в Нью-Йорке открылся самый большой отель в мире «Пенсильвания» на 2 тыс. 200 номеров.
- 1924 — во Франции открылись первые зимние Олимпийские игры;
- 1924 — впервые была вручена американская телевизионная премия «Эмми»;
- 1964 — в США запустили спутник «Эхо-2», который установил спутниковую связь между США и СССР;
- 1965 — Иосифа Слепого, отсидевшего 18 лет в советских лагерях, рукоположили в Ватикане и назначили главой УГКЦ;
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Египтом.
- 2004 — на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход «Оппортьюнити».
В этот день родились:
- 1627 — Роберт Бойль, английский химик, физик и философ;
- 1741 — Григорий Соболевский, украинский ботаник и фармаколог;
- 1759 — Роберт Бёрнс, шотландский поэт;
- 1783 — Уильям Колгейт, американский бизнесмен, основатель компании Colgate;
- 1852 — Василий Данилевский, украинский физиолог, основатель института органотерапии;
- 1872 — Николай Скрипник, украинский политический и государственный деятель, активный поборник политики украинизации;
- 1882 — Вирджиния Вулф, британская писательница, литературный критик;
- 1883 — Дмитрий Григорьевич, украинский авиаконструктор, создатель первого гидроплана;
- 1938 — Владимир Высоцкий, советский певец и актер;
- 1978 — Владимир Зеленский, украинский шоумен, шестой президент Украины;
- 1985 — Тина Кароль, украинская певица.
Напомним, 24 января профессиональный праздник отмечали сотрудники Службы внешней разведки Украины.
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