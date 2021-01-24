За карту с «российским» Крымом извинилось немецкое СМИ. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/n149461-za-kartu-s-rossiyskim-krymom-izvinilos-nemeckoe-smi.html

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За размещение в одном из сюжетов карты, где Крым обозначен как территория России, извинилась немецкая редакция новостей Tagesschau.

Из-за обращения журналиста BILD Джулиана Ропке и оперативного письма посольства Первому немецкому ТВ-каналу ARD редакция новостей Tagesschau признала свою техническую ошибку обозначения Крыма как части России, исправила ее, а также извинилась, — написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Накануне российская служба BBC, подводя итоги акций протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального, указала, что массовые выступления состоялись в 122 городах России и 78 городах за пределами этой страны.

При этом аннексированные Севастополь и Симферополь в этом списке фигурируют как «российские».

Внизу этого списка содержится пометка, что «Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году». Эта публикация возмутила главу Медждиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

А Министерство иностранных дел Украины призвало BBC News Russian не называть Симферополь и Севастополь «российскими городами».

BBC Russian, не распространяйте российские ложные рассказы. Севастополь и Симферополь никогда не были русскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права имеют значение, — написал спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

В BBC пока не отреагировали на замечания.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, чем грозит Украине ошибка ВВС по поводу оккупированного Крыма.

Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали «ошибаться», называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на ВВС. Нам важно не просто реагировать, а перезапустить эмоциональную кампанию по оккупации Крыма и активно работать со всеми ведущими агентствами. Никому, кроме нас не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма — «привыкание» означает, что рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций, — написал он на своей странице в Facebook.



Ранее Алексей Навальный опубликовал в своем очередном видео карту Российской Федерации вместе с украинским полуостровом Крым, нарушив международное право.