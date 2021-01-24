За карту з «російським» Кримом вибачилося німецьке ЗМІ. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/ua/n149461-za-kartu-z-rosiyskym-krymom-vybachylosya-nimecke-zmi.html

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За розміщення в одному з сюжетів карти, де Крим позначений як територія Росії, вибачилася німецька редакція новин Tagesschau.

На звернення журналіста BILD Джуліана Ропке та оперативний лист посольства до Першого ТВ-каналу ARD редакція новин Tagesschau визнала свою технічну помилку позначення Криму як частини Росії, виправила її, а також попросила вибачення, — написав посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Напередодні російська служба BBC, підбиваючи підсумки акцій протесту в Росії в підтримку опозиціонера Олексія Навального, вказала, що масові виступи відбулися в 122 містах Росії та 78 містах за межами цієї країни.

При цьому анексовані Севастополь і Сімферополь в цьому списку фігурують як «російські».

Внизу цього списку міститься позначка, що «Росія анексувала Крим і Севастополь у 2014 році». Ця публікація обурила голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

А Міністерство закордонних справ України закликало BBC News Russian не називати Сімферополь і Севастополь «російськими містами».

BBC Russian, не розповсюджуйте російські неправдиві розповіді. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано. Питання міжнародного права мають значення, — написав речник МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

У BBC поки не відреагували на зауваження.

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, чим загрожує Україні помилка BBC щодо окупованого Криму.

Мені зовсім не подобається, що провідні світові агенції почали «помилятися», називаючи Крим російським. Майже одночасно це пролунало в новинах Першого німецького каналу та на ВВС. Нам важливо не просто реагувати, а перезапустити емоційну кампанію щодо окупації Криму та активно працювати з усіма провідними агенціями. Нікому, крім нас не цікаво тримати емоційний фокус на питаннях окупованого Криму — «звикання» означатиме, що рано чи пізно почнуться розмови про послаблення санкцій, — написав він на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, Олексій Навальний опублікував у своєму черговому відео карту Російської Федерації включно з українським півостровом Крим, порушивши міжнародне право.