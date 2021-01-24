В Іспанії знайшли кришталевий кинджал. Фото: vestikavkaza

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Ракурс

Древній кришталевий кинджал дослідники знайшли під час розкопок на південному заході Іспанії.

Гробниця, в якій знайшли кришталевий кинджал, розташована у нижній частині долини Гвадалквівір, повідомляє Daily Mail.

Довжина артефакту — 22 см, а приблизний вік — 5 тис. років. Кинджал виявили разом з 10 наконечниками стріл та іншим спорядженням.

Кинджал, який зроблено з гірського кришталю, експерти називають найбільш технічно складним з усіх коли-небудь виявлених артефактів періоду доісторичної Іберії, адже для його створення потрібна була величезна на той час майстерність.

За словами дослідників, кинджал знайшли далеко від рудників, де добували гірський кришталь.

Цей факт може свідчити про те, що колись предмет належав представнику еліти, який заплатив величезну ціну за те, щоб отримати матеріал та обробити його.

Знахідка, ймовірно, є похоронною атрибутикою, яка була доступна лише еліті. У ті часи кришталь використовували для посилення життєвої сили, магії та зв’язку з предками.

Нагадаємо, вчені знайшли загадкові артефакти на кладовищі інків в Еквадорі.