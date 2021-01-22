Загадкові артефакти знайшли вчені на кладовищі інків в Еквадорі (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n149400-zagadkovi-artefakty-znayshly-vcheni-na-kladovyschi-inkiv-v-ekvadori-foto.html

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Загадкові артефакти і стародавнє кладовище інків були знайдені в центральній частині Еквадору під час робіт зі створення штучного водоймища для місцевих жителів. Також дослідники виявили кераміку з нетиповим для інків орнаментом і перстень з дивного матеріалу.

Експерти вважають, що знайдені скелети 12 дорослих і дітей датуються приблизно 1450−1540 роками, коли інки переходили від пізньої культури до початку іспанського колоніалізму.

Поруч з похованнями були виявлені руїни фундаменту будинку розміром 7×13 м і артефакти, поховані на глибині менше метра, пише Ancient Origins.

Серед знахідок було й кілька предметів, які викликали подив вчених. Йдеться про пару керамічних виробів з символами християнського хреста і візерунком, що нагадує букву W. За словами археологів, можливо, кераміка відноситься до колоніального періоду.

Ще один артефакт, що привернув увагу дослідників, являє собою перстень, знайдений поруч з одним зі скелетів. Археологам не вдалося визначити матеріал, з якого його виготовили. Артефакт відправили на експертизу.

Археолог Естебан Акоста сподівається, що результати генетичного і морфологічного аналізу зубів, які будуть доступні через три місяці, проллють світло на життя цієї сім’ї інків.