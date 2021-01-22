Загадочные артефакты нашли ученые на кладбище инков в Эквадоре

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Ракурс

Загадочные артефакты и древнее кладбище инков были найдены в центральной части Эквадора во время работ по созданию искусственного водоема для местных жителей. Также исследователи нашли керамику с нетипичным для инков орнаментом и кольцо из странного материала.

Эксперты полагают, что найденные скелеты 12 взрослых и детей датируются примерно 1450−1540 годами, когда инки переходили от поздней культуры к началу испанского колониализма.

Рядом с захоронениями были найдены руины фундамента дома размером 7×13 м и артефакты, похороненные на глубине менее метра, пишет Ancient Origins.

Среди находок оказались несколько предметов, которые вызвали вопросы у ученых. Речь идет о паре керамических изделий с символами христианского креста и узором, напоминающим букву W. По словам археологов, возможно, керамика относится к колониальному периоду.

Еще один артефакт, привлекший внимание ученых, представляет собой кольцо, найденное рядом с одним из скелетов. Археологам не удалось определить материал, из которого оно было сделано. Кольцо отправили на экспертизу.

Археолог Эстебан Акоста надеется, что результаты генетического и морфологического анализа зубов будут доступны через три месяца и прольют свет на жизнь этой семьи инков.