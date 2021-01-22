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Ракурс
Лиса взобралась на дерево в Крыму, чтобы похитить сало у птиц

Лиса взобралась на дерево в Крыму, чтобы похитить сало у птиц (ВИДЕО)

22 янв 2021, 16:32
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Лиса взобралась на дерево и попыталась своровать сало, которое было предназначено для кормежки птиц. Инцидент попал на камеры на территории оккупированного Крыма.

Соответствующее видео было обнародовано на сайте видеохостинга YouTube.

Известно, что ранее фотографы-анималисты, занимающиеся научной работой, развешивали сало для птиц. Однако на протяжении шести лет кто-то регулярно его воровал.

Теперь фотографам удалось запечатлеть на видео, кто и как это делает.


Источник: Ракурс


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