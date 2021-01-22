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Лисиця вилізла на дерево в Криму, щоб поцупити сало у птахів
Лисиця вилізла на дерево в Криму, щоб поцупити сало у птахів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n149397-lysycya-vylizla-na-derevo-v-krymu-schob-pocupyty-salo-u-ptahiv-video.htmlРакурс
Лисиця вилізла на дерево і спробувала поцупити підвішене для годівлі птахів сало. Інцидент потрапив на камери на території окупованого Криму.
Відповідне відео було оприлюднено на сайті відеохостингу YouTube.
Відомо, що раніше фотографи-анімалісти, які займаються науковою роботою, розвішували взимку сало для птахів. Однак впродовж шести років хтось регулярно його викрадав.
Тепер фотографам вдалося зафіксувати на відео, хто і яким чином це робить.
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