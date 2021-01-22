Лисиця вилізла на дерево в Криму, щоб поцупити сало у птахів

https://racurs.ua/ua/n149397-lysycya-vylizla-na-derevo-v-krymu-schob-pocupyty-salo-u-ptahiv-video.html

Ракурс

Лисиця вилізла на дерево і спробувала поцупити підвішене для годівлі птахів сало. Інцидент потрапив на камери на території окупованого Криму.

Відповідне відео було оприлюднено на сайті відеохостингу YouTube.

Відомо, що раніше фотографи-анімалісти, які займаються науковою роботою, розвішували взимку сало для птахів. Однак впродовж шести років хтось регулярно його викрадав.

Тепер фотографам вдалося зафіксувати на відео, хто і яким чином це робить.