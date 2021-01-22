Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Лисиця вилізла на дерево в Криму, щоб поцупити сало у птахів

Лисиця вилізла на дерево в Криму, щоб поцупити сало у птахів (ВІДЕО)

22 січ 2021, 16:32
999

Лисиця вилізла на дерево і спробувала поцупити підвішене для годівлі птахів сало. Інцидент потрапив на камери на території окупованого Криму.

Відповідне відео було оприлюднено на сайті відеохостингу YouTube.

Відомо, що раніше фотографи-анімалісти, які займаються науковою роботою, розвішували взимку сало для птахів. Однак впродовж шести років хтось регулярно його викрадав.

Тепер фотографам вдалося зафіксувати на відео, хто і яким чином це робить.


Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів