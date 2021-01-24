В Испании нашли хрустальный кинжал. Фото: vestikavkaza

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Ракурс

Древний хрустальный кинжал исследователи нашли во время раскопок на юго-западе Испании.

Гробница, в которой нашли хрустальный кинжал, расположена в нижней части долины Гвадалквивир, сообщает Daily Mail.

Длина артефакта — 22 см, а примерный возраст — 5 тыс. лет. Кинжал обнаружили вместе с 10 наконечниками стрел и другим снаряжением.

Кинжал, который сделан из горного хрусталя, эксперты называют наиболее технически сложным из всех когда-либо обнаруженных артефактов периода доисторической Иберии, ведь для его создания потребовалось огромное по тем временам мастерство.

По словам исследователей, кинжал нашли далеко от рудников, где добывали горный хрусталь.

Этот факт может свидетельствовать о том, что когда-то предмет принадлежал представителю элиты, заплатившему огромную цену за то, чтобы получить материал и обработать его.

Находка, вероятно, представляет собой похоронную атрибутику, доступную только элите. В те времена хрусталь использовали для усиления жизненной силы, магии и связи с предками.

Напомним, ученые нашли загадочные артефакты на кладбище инков в Эквадоре.