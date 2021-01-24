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Ракурс
Локдаун в Украине. Фото: news.dtkt.ua

Ситуацию стабилизировали — Степанов о завершении локдауна в Украине

24 янв 2021, 19:41
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Локдаун в Украине, который действовал с 8 по 24 января, помог стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.

Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения, — написал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Он сообщил, что в начале декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 тыс., сегодня цифра составляет 18 тыс. 651 человек.

С 25 января Украина переходит к тем карантинных ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. И не забываем о трех простых правилах, спасающих жизни, — дистанция, мытье рук и маска, — напомнил Степанов.

В комментариях люди неоднозначно отнеслись к словам министра.

«Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Горнолыжным курортам двойная благодарность», «Карантин надо было вводить еще в начале декабря, когда было 16 тыс. в сутки», — делятся мыслями в комментариях.


Ранее мы сообщали, какие ограничения остаются в Украине после завершения локдауна.

Источник: Ракурс


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