Локдаун в Украине. Фото: news.dtkt.ua

https://racurs.ua/n149459-situaciu-stabilizirovali-stepanov-o-zavershenii-lokdauna-v-ukraine.html

Ракурс

Локдаун в Украине, который действовал с 8 по 24 января, помог стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.

Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения, — написал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Он сообщил, что в начале декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 тыс., сегодня цифра составляет 18 тыс. 651 человек.

С 25 января Украина переходит к тем карантинных ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. И не забываем о трех простых правилах, спасающих жизни, — дистанция, мытье рук и маска, — напомнил Степанов.

В комментариях люди неоднозначно отнеслись к словам министра.

«Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Горнолыжным курортам двойная благодарность», «Карантин надо было вводить еще в начале декабря, когда было 16 тыс. в сутки», — делятся мыслями в комментариях.

Ранее мы сообщали, какие ограничения остаются в Украине после завершения локдауна.