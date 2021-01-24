Локдаун в Україні. Фото: news.dtkt.ua

https://racurs.ua/ua/n149459-sytuaciu-stabilizuvaly-stepanov-pro-zavershennya-lokdaunu-v-ukrayini.html

Ракурс

Локдаун в Україні, який тривав з 8 по 24 січня, допоміг стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19 і розвантажити медичну систему.

Хочу подякувати всім, хто дотримувавсь обмежень. Окремо завдячую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації і завдяки цьому врятували чималу кількість людей від зараження, — написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на сторінці у Facebook.

Він повідомив, що на початку грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 тис., на сьогодні цифра складає 18 тис. 651 людину.

З 25 січня ми переходимо до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року. І не забуваємо про три простих правила, що рятують життя — дистанція, миття рук та маска, — нагадав Степанов.

У коментарях люди неоднозначно поставилися до слів міністра.

«Хочу подякувати всім, хто дотримувавсь обмежень. Гірськолижним курортам подвійна подяка», «Карантин треба було робити ще на початку грудня, коли було 16 тис. за добу», — діляться думками у коментарях під дописом.

Раніше ми повідомляли, які обмеження залишаться в Україні після завершення локдауну.