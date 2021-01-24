У Раді пояснили, чому не можуть призначити вибори мера в Харкові. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n149458-vybory-mera-v-harkovi-u-radi-poyasnyly-chomu-ne-mojut-pryznachyty-dokument.html

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Позачергові вибори мера Харкова не може призначити Верховна Рада, оскільки Харківська міськрада не надала необхідні документи про смерть Геннадія Кернеса.

Про це стало відомо зі службової записки управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, повідомляє «Суспільне».

Згідно з документом, профільний комітет 5 січня доручив розглянути клопотання Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів Харківського міського голови.

Відповідне управління дало письмову відповідь на адресу голови Комітету: для розгляду питання не вистачає двох документів — копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Згідно з пунктом 1 частини одинадцятої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади у разі смерті — з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт, — роз’яснюють у Верховній Раді.

Такого рішення на сесіях Харківської міськради не приймали. Єдине рішення, прийняте міськрадою після смерті мера, стосувалося увічнення його пам’яті.

На сайті мерії міським головою досі значиться покійний Геннадій Кернес, зі смерті якого цього тижня минає 40 днів.

В громадській організації «Опора» припускали, що питання оголошення виборів у Харкові може затягнутися «поки функції міського голови є кому виконувати та є консенсус місцевих еліт».

Раніше секретар міськради Харкова Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити проведення в місті нових виборів мера.