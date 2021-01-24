Виключення Дубінського з фракції розглянуть «слуги» — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n149457-vykluchennya-dubinskogo-z-frakciyi-rozglyanut-slugy-zmi.htmlРакурс
Олександра Дубінського можуть виключити з партії «Слуга народу».
Завтра о 18:00 почнеться засідання фракції «Слуга народу», де розглянуть призначення першим віце-прем'єром Юрія Вітренка та виключення з фракції Олександра Дубінського, — повідомляється в телеграм-каналі PavlovskyNEWS.
Засідання відбудеться за участі президента Володимира Зеленського. Депутати уточнюють, що питання щодо Дубінського розглянуть після основних.
Також планують розгляд законопроектів про легалізацію медичного канабісу, дозвіл на вогнепальну зброю, а також законопроект, який надасть можливість конфіскувати житло за борги по ЖКГ.
Раніше ми повідомляли, що Олександр Дубінський, проти якого збираються запровадити санкції у США через втручання в американські вибори по справі так званих плівок Порошенка-Байдена, вважає винними у санкціях активістів та антикорупціонерів.
Також йому можуть закрити банківські рахунки в Україні через санкції. Дубінський заявив, що зняв усі гроші з рахунку, залишивши там лише 30 грн для оплати «специфічних послуг».