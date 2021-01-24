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Ракурс
Исключение Дубинского из фракции рассмотрят «слуги». Фото: Facebook

Исключение Дубинского из фракции рассмотрят «слуги» — СМИ

24 янв 2021, 18:10
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Александра Дубинского могут исключить из партии «Слуга народа».

Завтра в 18:00 начнётся заседание фракции «Слуга народа», где рассмотрят назначение первым вице-премьером Юрия Витренко и исключение из фракции Александра Дубинского, — сообщается в телеграм-канале PavlovskyNEWS.

Заседание пройдет при участии президента Владимира Зеленского. Депутаты уточняют, что вопрос по Дубинскому будет рассматриваться после основных.

Также планируется рассмотрение законопроектов о легализации медицинского каннабиса, разрешении на огнестрельное оружие, а также законопроект, который позволит конфисковать жильё за долги по ЖКХ.


Ранее мы сообщали, что Александр Дубинский, против которого собираются ввести санкции в США из-за вмешательства в американские выборы по делу так называемых пленок Порошенко-Байдена, считает виноватыми в санкциях активистов и антикоррупционеров.

Также ему могут закрыть банковские счета в Украине из-за санкций. Дубинский заявил, что снял все деньги со счетов, оставив там лишь 30 грн для оплаты «специфических услуг».

Источник: Ракурс


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