Исключение Дубинского из фракции рассмотрят «слуги». Фото: Facebook

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Ракурс

Александра Дубинского могут исключить из партии «Слуга народа».

Завтра в 18:00 начнётся заседание фракции «Слуга народа», где рассмотрят назначение первым вице-премьером Юрия Витренко и исключение из фракции Александра Дубинского, — сообщается в телеграм-канале PavlovskyNEWS.

Заседание пройдет при участии президента Владимира Зеленского. Депутаты уточняют, что вопрос по Дубинскому будет рассматриваться после основных.

Также планируется рассмотрение законопроектов о легализации медицинского каннабиса, разрешении на огнестрельное оружие, а также законопроект, который позволит конфисковать жильё за долги по ЖКХ.

Ранее мы сообщали, что Александр Дубинский, против которого собираются ввести санкции в США из-за вмешательства в американские выборы по делу так называемых пленок Порошенко-Байдена, считает виноватыми в санкциях активистов и антикоррупционеров.

Также ему могут закрыть банковские счета в Украине из-за санкций. Дубинский заявил, что снял все деньги со счетов, оставив там лишь 30 грн для оплаты «специфических услуг».