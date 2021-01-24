В Раде объяснили, почему не могут назначить выборы мэра Харькова. Фото: Суспільне

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Внеочередные выборы мэра Харькова не может назначить Верховная Рада, поскольку Харьковский горсовет не предоставил необходимые документы о смерти Геннадия Кернеса.

Об этом стало известно из служебной записки управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления, сообщает «Суспільне».

Согласно документу, профильный комитет 5 января поручил рассмотреть ходатайство Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы.

Соответствующее управление дало письменный ответ в адрес председателя Комитета: для рассмотрения вопроса не хватает двух документов — копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решение совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Согласно пункту 1 части одиннадцатой статьи 79 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» полномочия сельского, городского головы прекращаются досрочно, а соответствующее лицо освобождается от должности в случае смерти — со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт, — разъясняют в Верховной Раде.

Такого решения на сессиях Харьковского горсовета не принимали. Единственное решение, принятое горсоветом после смерти мэра, касалось увековечения его памяти.

На сайте мэрии покойный Геннадий Кернес, со смерти которого на этой неделе проходит 40 дней, до сих пор значится мэром.

В общественной организации «Опора» предполагали, что вопрос объявления выборов в Харькове может затянуться «пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит».

Ранее секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить проведение в городе новых выборов мэра.