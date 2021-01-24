Тетянин день. Фото: freepik

https://racurs.ua/ua/n149440-25-sichnya-vidznachaut-tetyanyn-den-scho-treba-znaty-pro-svyato.html

Ракурс

Тетянин день є одним із найвідоміших січневих свят, традиційно його відзначають 25 січня.

За переказами, Тетяна жила у II-III ст. в Римі й була родом із багатої родини. Її батьки були християнами та виховували дочку в благочесті.

Дівчина у пості та молитві доглядала за хворими, допомагала незаможним і нужденним членам християнської громади, а також відвідувала в’язнів.



Під час чергових гонінь християн Тетяну схопили язичники та після катувань відрубали голову. Нині ж християни згадують Тетяну в молитвах, а сама мучениця зарахована до лику святих.

День ангела святкують Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна. Також 25 січня відзначають неофіційний День студента.

У цей день відбулися такі цікаві історичні події:

1533 — англійський король Генріх VIII таємно одружився з Анною Болейн, за що пізніше був відлучений від церкви;

1658 — губернатор Нового Амстердама заборонив теніс, оскільки спорт відволікав людей від богослужінь;

1802 — Наполеона I обрали президентом Італії;

1858 — марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцем Пруссії Фрідріхом, після чого став популярним як весільний марш.

1895 — відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. Збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0:3.

1919 — у Нью-Йорку відкрили найбільший готель у світі «Пенсильванія» на 2 тис. 200 номерів.

1924 — у Франції відкрилися перші зимові Олімпійські ігри;

1924 — вперше вручили американську телевізійну премію «Еммі»;

1964 — у США запустили супутник «Ехо-2», який встановив супутниковий зв’язок між США та СРСР;

1965 — Йосипа Сліпого, який відсидів 18 років у радянських таборах, висвятили у Ватикані та призначили головою УГКЦ;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом;

2004 — на поверхню Марса здійснив посадку другий американський марсохід «Оппортьюніті».

У цей день народилися:

1627 — Роберт Бойль, англійський хімік, фізик і філософ;

1741 — Григорій Соболевський, український ботанік і фармаколог;

1759 — Роберт Бернз, шотландський поет;

1783 — Вільям Колгейт, американський бізнесмен, засновник компанії Colgate;

1852 — Василь Данилевський, український фізіолог, засновник інституту органотерапії;

1872 — Микола Скрипник, український політичний і державний діяч, активний поборник політики українізації;

1882 — Вірджинія Вулф, британська письменниця, літературний критик;

1883 — Дмитро Григорович, український авіаконструктор, творець першого гідроплану;

1938 — Володимир Висоцький, радянський співак та актор;

1978 — Володимир Зеленський, український шоумен, шостий президент України;

1985 — Тіна Кароль, українська співачка.

Нагадаємо, 24 січня професійне свято відзначали співробітники Служби зовнішньої розвідки України.