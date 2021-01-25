Степанов рассказал, будет ли новый локдаун весной

Максим Степанов, фото: «Слово и дело»

https://racurs.ua/n149463-stepanov-rasskazal-budet-li-novyy-lokdaun-vesnoy.html

Ракурс

В Украине новое введение жесткого карантина (так называемого локдауна) весной этого года не ожидается.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Степанова, последний жесткий карантин вводили на период именно с 8 по 24 января для того, чтобы весну наше государство могло пережить без новых жестких ограничений.

Мы выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, чтобы потом до апреля-мая мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, — подчеркнул Степанов.

Министр отметил, что сейчас государство возвращается к режиму, который был до 8 января.

Потом, около 7−10 дней (после завершения жесткого карантина — ред.) мы смотрим как меняется ситуация по регионам — и стоит ли перейти дальше к адаптивному карантину в разных регионах в зависимости от эпидситуации, — отметил Степанов.

Напомним, Степанов утверждает, что январский локдаун помог стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.