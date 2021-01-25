Під час акції на підтримку Навального в Криму, фото: «Как там Крым»

https://racurs.ua/ua/n149464-v-okupovanomu-sevastopoli-sud-kynuv-za-raty-uchasnykiv-mityngu-na-pidtrymku-navalnogo-zmi.html

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У тимчасово окупованому Севастополі 23 січня відбулася акція на підтримку нещодавно затриманого в Москві російського опозиціонера Олексія Навального.

В результаті силовики затримали вісьмох її учасників, повідомляє видання «Новая газета» з посиланням на опубліковану в соцмережах інформацію.

Окупанти щонайменше двом із затриманих присудили арешт на строк від трьох до п’яти діб за «організацію неузгодженої акції», хоча самі заарештовані стверджували, що не є організаторами, а лише брали участь у мітингу.

За інформацією видання, напередодні 23 січня в Севастополі з’явився Telegram-канал і чат, в якому люди обговорювали можливість пройтися в межах акції на підтримку Навального від площі Ушакова до площі Нахімова.

Однак вранці в день акції канал та чат видалили, а в місцевих Telegram-каналах, які підтримують окупантів, з’явилася інформація про затримання власника видалених інтернет-ресурсів, без розкриття деталей про його особу та подальшу долю.

Зазначається, що 23 січня відбулася перша акція на підтримку Навального за час окупації Севастополя, не враховуючи одиночний пікет на підтримку політика, який відбувся у 2018 році.

Нагадаємо, російська служба BBC, підбиваючи підсумки акцій протесту на підтримку Навального, вказала у відповідному списку тимчасово окуповані українські міста Севастополь і Сімферополь як «російські».