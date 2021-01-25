Во время акции в поддержку Навального в Крыму, фото «Как там Крым»

https://racurs.ua/n149464-v-okkupirovannom-sevastopole-sud-otpravil-za-reshetku-uchastnikov-mitinga-v-podderjku.html

Ракурс

Во временно оккупированном Севастополе 23 января состоялась акция в поддержку недавно задержанного в Москве российского оппозиционера Алексея Навального.

В результате силовики задержали восьмерых ее участников, сообщает издание «Новая газета» со ссылкой на опубликованную в соцсетях информацию.

Оккупанты по меньшей мере двух из задержанных приговорили к аресту на срок от трех до пяти суток за «организацию несогласованной акции», хотя сами арестованные утверждали, что не являются организаторами, а только участвовали в митинге.

По информации издания, накануне 23 января в Севастополе появился Telegram-канал и чат, в котором люди обсуждали возможность пройтись в рамках акции в поддержку Навального от площади Ушакова до площади Нахимова.

Однако утром в день акции канал и чат удалили, а в местных Telegram-каналах, которые поддерживают оккупантов, появилась информация о задержании владельца удаленных интернет-ресурсов, без раскрытия деталей о его личности и дальнейшей судьбе.

Отмечается, что 23 января состоялась первая акция в поддержку Навального за время оккупации Севастополя, не считая одиночного пикета в поддержку политика, который состоялся в 2018 году.

Напомним, российская служба BBC, подводя итоги акций протеста в поддержку Навального, указала в соответствующем списке временно оккупированные украинские города Севастополь и Симферополь как «российские».