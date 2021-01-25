В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, однако в последние дни официально фиксируется значительное уменьшение количества новых случаев этого заболевания.

За прошедшие сутки, 24 января, зафиксированы еще 2 тыс. 516 случаев этого заболевания, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда болезнь обнаружили в 3 тыс. 915 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что среди новых случаев заболевания 95 детей и 87 медработников.

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Запорожской области — 241;

Ивано-Франковской области — 238;

Одесской области — 166;

Черновицкой области — 160

Киеве — 146.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 166 человек. В настоящее время на коронавирус в Украине официально болеют более 219 тыс. человек.

Умерли за сутки 63 больных, выздоровели — 5 тыс. 783 больных.

За сутки проведены 13 тыс. 962 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

выявлены 1 млн 194 тыс. 328 случаев COVID-19;

выздоровели 953 тыс. 297 человек;

умерли — 21 тыс. 924 больных.

Напомним, в Украине 24 января закончился срок действия жесткого карантина (так называемого локдану). Степанов считает, что этот локдаун помог стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19.