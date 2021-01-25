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В Україні завершився локдаун, фото: news-otg.if.ua

Україна перейшла на адаптивний карантин — «червоні» зони повертаються (ІНФОГРАФІКА)

25 січ 2021, 10:04
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Епідемія коронавірусу в Україні призвела до запровадження жорсткого карантину (так званого локдауну), котрий діяв у період з 8 по 24 січня.

Сьогодні, 25 січня, Україна повертається до більш слабких карантинних обмежень, які діяли в грудні 2019 року. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.


Згідно з цими обмеженнями, в Україні буде заборонено, зокрема:

  • перебування в громадському транспорті та в громадських будинках і спорудах без вдягнутої маски;
  • перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
  • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів та персоналу;
  • проведення релігійних заходів в разі присутності понад однієї особи на 5 кв. м, а на відкритому повітрі — при недотриманні дистанції 1,5 м між присутніми;
  • робота кінотеатрів та закладів культури із заповненістю понад 50% місць одного залу;
  • проведення масових культурних, спортивних, соціальних, рекламних заходів з понад 20 учасниками та недотриманням дистанції в 1,5 м між ними;
  • приймання відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях тощо, якщо на одну особу в залах припадає менше 10 кв. м;
  • приймання спортивними залами та фітнес-центрами понад однієї особи на 20 кв. м;
  • робота закладів харчування у період з 23.00 по 7.00 (крім доставки та замовлень на винос);
  • проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;
  • проведення планових заходів госпіталізації (крім невідкладної меддопомоги).

Карантинні обмеження, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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