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В Україні завершився локдаун, фото: news-otg.if.ua
Україна перейшла на адаптивний карантин — «червоні» зони повертаються (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149467-ukrayina-pereyshla-na-adaptyvnyy-karantyn-chervoni-zony-povertautsya-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні призвела до запровадження жорсткого карантину (так званого локдауну), котрий діяв у період з 8 по 24 січня.
Сьогодні, 25 січня, Україна повертається до більш слабких карантинних обмежень, які діяли в грудні 2019 року. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Згідно з цими обмеженнями, в Україні буде заборонено, зокрема:
- перебування в громадському транспорті та в громадських будинках і спорудах без вдягнутої маски;
- перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів та персоналу;
- проведення релігійних заходів в разі присутності понад однієї особи на 5 кв. м, а на відкритому повітрі — при недотриманні дистанції 1,5 м між присутніми;
- робота кінотеатрів та закладів культури із заповненістю понад 50% місць одного залу;
- проведення масових культурних, спортивних, соціальних, рекламних заходів з понад 20 учасниками та недотриманням дистанції в 1,5 м між ними;
- приймання відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях тощо, якщо на одну особу в залах припадає менше 10 кв. м;
- приймання спортивними залами та фітнес-центрами понад однієї особи на 20 кв. м;
- робота закладів харчування у період з 23.00 по 7.00 (крім доставки та замовлень на винос);
- проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;
- проведення планових заходів госпіталізації (крім невідкладної меддопомоги).
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