В Україні завершився локдаун, фото: news-otg.if.ua

https://racurs.ua/ua/n149467-ukrayina-pereyshla-na-adaptyvnyy-karantyn-chervoni-zony-povertautsya-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Україні призвела до запровадження жорсткого карантину (так званого локдауну), котрий діяв у період з 8 по 24 січня.

Сьогодні, 25 січня, Україна повертається до більш слабких карантинних обмежень, які діяли в грудні 2019 року. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Згідно з цими обмеженнями, в Україні буде заборонено, зокрема: