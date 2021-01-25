Париж показав відео побиття підлітка з України, Зеленський відреагував (ВІДЕО)

Париж показав відео побиття підлітка з України, Зеленський відреагував

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У справі побиття українського підлітка в Парижі з’явилися нові деталі — французька поліція оприлюднила записи з камер відеоспостереження. Водночас на жорстоку атаку на хлопця відреагував президент Володимир Зеленський.

Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця — українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета — вбивати, калічити, нівечити. Юрій з друзями повертався зі школи, коли на них напали, — написав Зеленський.

За його даними, хлопець досі у важкому стані з численними травмами. Лікарі обережні у своїх прогнозах, «але є підстави сподіватися, що він одужає".

Мама Юрія 25 січня повідомила про стан хлопця.

Сьогодні Юрію краще. Дякую за підтримку та молитви, — написала жінка на сторінці в Інстаграм.

Вона також зазначила, що поліція робить все для того, щоб спіймати зловмисників. Окрім цього, жінка подякувала лікарям та небайдужим людям за підтримку.

Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави. Посольство України у Франції залучене до цієї ситуації. Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування — необхідні стимули, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, на минулому тижні представники української громади у Франції повідомили, що інцидент стався неподалік Ейфелевої вежі. Невідомі напали на компанію студентів, не вдалося втекти лише українцеві. 21 січня хлопцеві виповнилося 15 років.