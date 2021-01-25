Зросла кількість жертв пожежі в хоспісі Харкова. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n149469-zrosla-kilkist-jertv-pojeji-v-hospisi-harkova.html

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Жертв пожежі у приватному хоспісі для літніх людей у Харкові, який працював нелегально, побільшало.

У лікарні помер чоловік, який був евакуйований із палаючої будівлі. Постраждалому було більше 80 років. Він отримав опіків, не отруївся чадним газом, але дістав серйозний стрес через подію. Про це 25 січня повідомив речник Головного управління ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін у коментарі УНН.

Так, це чоловік. Йому було більше 80 років. Він не мав опіків, не мав отруєння чадним газом. Як лікарі казали, він отримав стрес, — зазначив він.

Раніше медики повідомили, що стан чотирьох з п’яти осіб, які постраждали під час пожежі в харківському хоспісі, задовільний.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Будинок для літніх людей був приватним пансіонатом «Золотий час». Внаслідок пожежі загинули 15 осіб.

Слідчі розглядають три основні версії смертельної пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем у побуті і електроприладами та замикання електромережі. Затримано четверо підозрюваних — орендарів та власника будинку. Суд 23 січня арештував усіх на 60 діб.

Після надзвичайної події у Харкові президент України Володимир Зеленський запропонував створити реєстр закладів для літніх людей.