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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: 24 канал

Іменинник Зеленський похвалився біцепсами — «30 в душі» (ФОТО)

25 січ 2021, 10:34
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Володимир Зеленський, президент України, 25 січня святкує свій день народження.

З нагоди цього дня глава держави опублікував світлину.

Гаранту виповнилося 43, свято він розпочав о 7.00 в спортзалі. Зеленський у майці зробив селфі та заявив, що почувається на 30 років.

7 на годиннику, 43 за паспортом, 30 в душі, — написав президент.

Лідера держави вже привітали у політсилі «Слуга народу» у Telegram.

Щиро вітаємо главу держави з днем народження! Дякуємо за плідну роботу та сміливість ухвалювати складні рішення. Бажаємо сил та наполегливості й надалі будувати нову, сильну та успішну Україну, -написали «слуги».

Новий рік президент теж зустрів активно — катався на лижах у Карпатах та «селфився» з відпочивальниками. Для відпочинку він обрав резиденцію, в якій відпочивали і попередні українські гаранти.


Нагадаємо, Зеленський вніс зміни до своєї декларації — президент задекларував додаткові доходи у розмірі 4,5 млн грн.

Це роялті (періодичні виплати за право користуватися активами), які глава держави отримав від «Кварталу 95» і «Кіностолиці» напередодні Нового року.

Джерело: Ракурс


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