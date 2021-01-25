Іменинник Зеленський похвалився біцепсами — «30 в душі» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n149470-imenynnyk-zelenskyy-pohvalyvsya-bicepsamy-30-v-dushi-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, 25 січня святкує свій день народження.
З нагоди цього дня глава держави опублікував світлину.
Гаранту виповнилося 43, свято він розпочав о 7.00 в спортзалі. Зеленський у майці зробив селфі та заявив, що почувається на 30 років.
7 на годиннику, 43 за паспортом, 30 в душі, — написав президент.
Лідера держави вже привітали у політсилі «Слуга народу» у Telegram.
Щиро вітаємо главу держави з днем народження! Дякуємо за плідну роботу та сміливість ухвалювати складні рішення. Бажаємо сил та наполегливості й надалі будувати нову, сильну та успішну Україну, -написали «слуги».
Новий рік президент теж зустрів активно — катався на лижах у Карпатах та «селфився» з відпочивальниками. Для відпочинку він обрав резиденцію, в якій відпочивали і попередні українські гаранти.
Нагадаємо, Зеленський вніс зміни до своєї декларації — президент задекларував додаткові доходи у розмірі 4,5 млн грн.
Це роялті (періодичні виплати за право користуватися активами), які глава держави отримав від «Кварталу 95» і «Кіностолиці» напередодні Нового року.