Володимир Зеленський. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n149470-imenynnyk-zelenskyy-pohvalyvsya-bicepsamy-30-v-dushi-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 25 січня святкує свій день народження.

З нагоди цього дня глава держави опублікував світлину.

Гаранту виповнилося 43, свято він розпочав о 7.00 в спортзалі. Зеленський у майці зробив селфі та заявив, що почувається на 30 років.

7 на годиннику, 43 за паспортом, 30 в душі, — написав президент.

Лідера держави вже привітали у політсилі «Слуга народу» у Telegram.

Щиро вітаємо главу держави з днем народження! Дякуємо за плідну роботу та сміливість ухвалювати складні рішення. Бажаємо сил та наполегливості й надалі будувати нову, сильну та успішну Україну, -написали «слуги».

Новий рік президент теж зустрів активно — катався на лижах у Карпатах та «селфився» з відпочивальниками. Для відпочинку він обрав резиденцію, в якій відпочивали і попередні українські гаранти.

Нагадаємо, Зеленський вніс зміни до своєї декларації — президент задекларував додаткові доходи у розмірі 4,5 млн грн.

Це роялті (періодичні виплати за право користуватися активами), які глава держави отримав від «Кварталу 95» і «Кіностолиці» напередодні Нового року.