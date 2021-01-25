Про загрозу російського вторгнення повідомила СБУ

https://racurs.ua/ua/n149471-pro-zagrozu-rosiyskogo-vtorgnennya-povidomyla-sbu.html

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Загроза вторгнення Росії в Україну зберігається. Про це повідомила Служба безпеки України, розповідаючи про мету та сценарій осінніх навчань українських силових структур у Херсонській області в районі Північнокримського каналу, Каховської ГЕС і Каховського судноплавного шлюзу.

Посилюються угруповання збройних сил Росії та її наступальний потенціал, регулярно проводяться масштабні військові навчання поблизу державного кордону України, що свідчить про збереження загрози військового вторгнення. Зростає мілітаризація тимчасово окупованої території автономної республіки Крим та міста Севастополя, — зазначили в СБУ у відповідь на запит «Радіо Свобода».

1 вересня СБУ проводила контрдиверсійні тренування на терористично вразливих об'єктах Херсонщини.

Нагадаємо, торік повідомлялося, що Москва планує вторгнення в Херсон з метою отримання контролю над каналом для відновлення водопостачання в анексований Крим. Водночас екс-посол США в Україні Вільям Тейлор підтвердив, що подібні побоювання у Вашингтона з’явилися давно.

У лютому 2014 року розпочалася агресія Росії в Криму — на півострові з’явилися озброєні «зелені чоловічки», які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії ЗСУ. 18 березня 2014 року президент РФ Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Світ визнав окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Кремля. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Верховна Рада оголосила датою початку тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.