Спорудження «Північного потоку-2» поновилося у водах Данії

Спорудження «Північного потоку-2» поновилося у водах Даніїhttps://racurs.ua/ua/n149472-sporudjennya-pivnichnogo-potoku-2-ponovylosya-u-vodah-daniyi.htmlРакурс
Будівництво газогону «Північний потік-2» поновилося в територіальних водах Данії.
Роботи з будівництва здійснює російська трубоукладальна баржа «Фортуна», повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на прес-службу компанії-оператора цього газогону.
Усі роботи здійснюються згідно з відповідними дозволами, — стверджують у компанії.
Зазначається, що «Фортуна», згідно з даними порталу відстеження судів Marinetraffic, перебуває приблизно за 28 км від данського острова Борнхольм. Поруч з баржею розташовані кілька російських кораблів, які мають надавати їй підтримку.
«Північний потік-2» має по дну Балтійського моря з'єднати Німеччину з Росією, що значно збільшить можливості РФ щодо транспортування газу до країн Західної Європи в обхід України.
Цей газогін збудований вже на понад 90%.
Нагадаємо, США нещодавно запровадили економічні санкції проти судна «Фортуна» та компанії, котра ним володіє.