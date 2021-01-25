Спорудження «Північного потоку-2» поновилося у водах Данії

Поновлено будівництво газогону «Північний потік-2», фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n149472-sporudjennya-pivnichnogo-potoku-2-ponovylosya-u-vodah-daniyi.html

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Будівництво газогону «Північний потік-2» поновилося в територіальних водах Данії.

Роботи з будівництва здійснює російська трубоукладальна баржа «Фортуна», повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на прес-службу компанії-оператора цього газогону.

Усі роботи здійснюються згідно з відповідними дозволами, — стверджують у компанії.

Зазначається, що «Фортуна», згідно з даними порталу відстеження судів Marinetraffic, перебуває приблизно за 28 км від данського острова Борнхольм. Поруч з баржею розташовані кілька російських кораблів, які мають надавати їй підтримку.

«Північний потік-2» має по дну Балтійського моря з'єднати Німеччину з Росією, що значно збільшить можливості РФ щодо транспортування газу до країн Західної Європи в обхід України.

Цей газогін збудований вже на понад 90%.

Нагадаємо, США нещодавно запровадили економічні санкції проти судна «Фортуна» та компанії, котра ним володіє.