У МЗС назвали Навального другом: Ворог Путіна — наш друг

https://racurs.ua/ua/n149476-u-mzs-nazvaly-navalnogo-drugom-vorog-putina-nash-drug.html

Ракурс

Протести в Росії, спричинені затриманням опозиціонера Олексія Навального, прокоментував очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чиновник нагадав приказку — «ворог мого ворога — мій друг».

Про це Кулеба сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

Я в такі хвилини вдячний Майдану за те, що ми перейшли цю фазу, і в нас не заарештовують пачками людей на вулицях, як в Білорусі, як в Росії, не б’ють кийками по голові. Що ми захистили себе як суспільство від свавілля влади та розвиваємося як демократична держава. Але, безумовно, те, що відбувається зараз в Росії, є важливим для інтересів України, — розповів Кулеба.

Дипломат переконаний, що країна, яка здійснює зовнішню агресію, аналогічно й чинитиме внутрішню агресію щодо своїх громадян.

Це є частина політичної культури Росії, на жаль. Тому ми зайняли жорстку принципову позицію, бо, по-перше, неправильно бити людей… А по-друге, є така приказка: ворог мого ворога — мій друг. Це можна сказати про Навального як людину, яка зараз є уособленням протестів… Насправді росіяни вийшли не на захист Навального, а на захист самих себе. Але він є ворогом Путіна, тому ми підтримуємо і свободу Навального, і всіх людей, які виступають за цю свободу, — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, минулими вихідними в Росії пройшли протести через затримання опозиційного політика Навального. Країни Заходу засудили арешт Навального. Польща, Литва та Естонія закликає ЄС посилити санкції проти Кремля. МЗС ЄС обговорять це питання на засіданні Ради ЄС 25 січня.