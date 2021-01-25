Полковнику СБУ предъявили подозрение в покушении на убийство. Фото: сайт президента Украины

https://racurs.ua/n149477-polkovniku-sbu-neskoromnomu-vydvinuli-podozrenie-v-pokushenii-na-ubiystvo-naumova-jurnalist.html

Ракурс

Офис генерального прокурора Украины выдвинул подозрение полковнику Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.

Подозрение прокуроры Нескоромномувыписали еще 23 января, но его до сих пор не вручили. Правоохранителям пока неизвестно местонахождение офицера. При этом полковник находится в Украине, в Европу он не выезжал. Об этом 23 января со ссылкой на источники сообщил журналист Юрий Бутусов на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что семья Нескоромного тесно связана с Россией. Бутусов уверен, что офицер может сбежать только в РФ. Также сообщается, что Нескоромний родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку в ходе войны неоднократно отказывался выезжать на фронт.

При этом полковник хорошо построил собственную карьеру — в июле 2019 года был назначен на должность заместителя председателя СБУ, а в ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его на должность первого заместителя председателя СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией.

Бутусов также добавил, что жена Нескоромного Нателла — гражданка России, как и три их ребенка. Также у полковника СБУ значительное количество родственников на территории РФ.

Напомним, 23 января Шевченковский районный суд Киева арестовал полковника «Альфы» Андрея Расюка, который подозревается в покушении на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.