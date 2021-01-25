Митинг на Банковой. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n149510-platejki-za-kommunalku-prinesli-zelenskomu-aktivisty-foto-video.html

Ракурс

Протест против высоких коммунальных тарифов устроили в Киеве активисты.

В понедельник, 25 января, в день рождения президента Владимира Зеленского, возмущенные активисты хотели вручить главе государства особый «подарок»: квитанции за коммунальные услуги, собранные со всей Украины. Сегодняшнее мероприятие получило название «Поздравь президента платежкой», поскольку состоялось в день рождения действующего президента. Транслировали митинг украинские СМИ.

Акция началась возле Офиса президента на Банковой улице в Киеве. На митинг украинцы пришли с плакатами с надписями: «Конец эпохи бедности — начало эпохи нищеты» и «Газ по 3.00». Таким образом активисты требовали снизить цену 1 куб. м газа до 3 грн, а цену на электроэнергию — до 1 грн. После митинга активисты поехали к государственной даче Зеленского, где ему планируют передать «подарок».

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. А НКРЭКУ с января повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза. В этом месяце в ряде регионов Украины проходят акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины подготовил программу, которая предусматривает восемь шагов для уменьшения стоимости коммунальных тарифов.