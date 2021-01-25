Рояль. Фото: Буквы

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Владимир Зеленский, президент Украины, получил оригинальный презент к своему дню рождения от активистов. Они принесли под Офис президента инсталляцию с роялем, который изображает один из номеров Зеленского в «Квартале 95».

Таким образом ему пожелали «заниматься тем, к чему есть способности». Об этом сообщают «Буквы».





Сообщается, что под забором вечером появилась инсталляция в виде музыкального инструмента и ног со спущенными штанами. Таким образом активисты заявили, что Зеленскому стоит вернуться к комедии, а не занимать «чужое место».

Он записывает замечательные видосики, прекрасно играет на музыкальных инструментах, на рояле, я знаю, специалист, большой мастер. Сейчас жизненные обстоятельства так сложились, что он не может себя этому полностью посвятить, потому что он как бы президент. Господин Зеленский, пожалуйста, занимайтесь тем, что у вас хорошо получается. С днем рождения!- заявили активисты.

После речи они зажгли файеры, имитируя пожар. Отметим, что таким образом участники акции напомнили Зеленскому о его известном выступлении с парной игрой на рояле.











Напомним, ранее мы сообщали, что протест против высоких коммунальных тарифов устроили в Киеве активисты. В понедельник, 25 января, в день рождения президента Владимира Зеленского, возмущенные активисты хотели вручить главе государства особый «подарок»: квитанции за коммунальные услуги, собранные со всей Украины.

Акция началась у Офиса президента на Банковой улице в Киеве. На митинг украинцы пришли с плакатами с надписями: «Конец эпохи бедности — начало эпохи нищеты» и «Газ по 3.00». Таким образом активисты требовали снизить цену 1 куб. м газа до 3 грн, а цену на электроэнергию — до 1 грн.