Дубинский и Зеленский. Фото: УП

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Ракурс

Александр Дубинский, нардеп от фракции «Слуга народа», отказался от предложения президента Владимира Зеленского добровольно уйти из фракции из-за санкций, которые были наложены на Дубинского в США.

Также пребывание Дубинского во фракции подрывает репутацию «Слуги народа». Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Зеленский считает Дубинского «вредным» элементом во фракции. Он добавил, что предупреждал Дубинского об Андрее Деркаче еще до введения санкций против него, и просил не контактировать с ним и не влезать в тему «пленок Деркача». Также Зеленский упрекнул Дубинский в том, что он «все время раскалывал фракцию».

В то же время сам Дубинский отказался выходить из фракции, и пожаловался на клевету со стороны «Центра противодействия коррупции». Он обвинил во всем «шабунят и соросят», которые якобы его оклеветали и ввели в заблуждение Зеленского и Министерство финансов США.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Дубинский может остаться без счетов в Украине. Украинский банк «Монобанк» предложил нардепу закрыть счет из-за наложения на него санкций Министерством финансов США. Сам нардеп отказался закрывать счет.