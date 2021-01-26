Резолюцію про імпічмент Трампа передали в Сенат. Фото: РБК

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Резолюцію про імпічмент колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа направили в Сенат.

Документ передала палата представників американського Конгресу. Процес розпочнеться 8 лютого. Раніше лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер заявляв, що слухання з імпічменту можуть початися вже 9 лютого. Про це повідомляє CNN.

Трампа звинувачують у підбурюванні його прихильників до нападу на будівлю Капітолію 6 січня. Внаслідок конфлікту загинуло п’ятеро осіб, травмовано щонайменше 50 офіцерів поліції, 82 осіб заарештовано.

Як відомо, 45 президент США Трамп став першим главою держави в історії США, який був двічі підданий імпічменту. Щоб імпічмент був оголошений у Сенаті, крім всіх демократів за нього мають проголосувати ще й 17 республіканців.

Нагадаємо, 13 січня імпічмент Дональда Трампа відбувся у Палаті представників Конгресу США. В офіційній резолюції Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту — нападу на Капітолій. За відсторонення Трампа від влади проголосували 216, а проти — 192 члени Палати представників.