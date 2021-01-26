Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат. Фото: РБК

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Резолюцию об импичменте бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа направили в Сенат.

Документ передала Палата представителей американского Конгресса. Процесс начнется 8 февраля. Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявлял, что слушания по импичменту могут начаться уже 9 февраля. Об этом сообщает CNN.

Трампа обвиняют в подстрекательстве его сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января. В результате конфликта погибли пять человек, травмированы по меньшей мере 50 офицеров полиции, 82 человека арестованы.

Как известно, 45 президент США Трамп стал первым главой государства в истории США, который был дважды подвергнут импичменту. Чтобы импичмент был объявлен в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать еще и 17 республиканцев.

Напомним, 13 января импичмент Дональда Трампа состоялся в Палате представителей Конгресса США. В официальной резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу — нападению на Капитолий. За отстранение Трампа от власти проголосовали 216, а против — 192 члена Палаты представителей.