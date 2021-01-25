Трамп и его загадочная российская поддержка

https://racurs.ua/2803-tramp-i-ego-zagadochnaya-rossiyskaya-podderjka.html

Ракурс

Приход к власти Трампа обернулся для самих Соединенных Штатов и всего остального мира крупными неприятностями, и стало очевидно, что положение вещей уже никогда не будет прежним. Трампу, построившему фальшивую империю на основе кредитов, банкротств и бесстыдного поведения, пришлось отбросить все правила приличия и поставить под сомнение ограничения собственной власти. И все это ради одной-единственной цели: стать королем в республике, фюрером в демократической стране и соответствовать диктаторам, которыми он так восхищался. По сути, Трамп с самого начала отчетливо говорил нам о своих намерениях, просто, принимая желаемое за действительное, многие слишком долго закрывали на это глаза.

Многочисленным специалистам в области психического здоровья почти сразу было ясно, что это за личность. Будучи вовлеченным в борьбу с политическим злоупотреблением психиатрией большую часть своей жизни, я воздерживался от озвучивания какого-либо диагноза, полагая, что навешивать на человека психиатрическое клеймо было бы неэтично, а также опасаясь ступить на скользкий путь, ведущий как раз к той самой практике, на сопротивление которой я потратил все эти годы. Однако ни для кого не секрет, что целый ряд профессионалов в области психического здоровья моментально разглядели темные стороны личности Трампа и понимали, что со временем его состояние может только ухудшаться. Так оно и было, вплоть до последнего рабочего дня в президентском офисе.

В истории Трамп не единственный человек, на политику которого повлияло состояние здоровья. Достаточно прочесть книгу «История болезни. Недуги мировых лидеров последнего столетия» бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Оуэна, чтобы понять, что Трамп не исключение. Но вряд ли когда-либо прежде недуги глав государств оказывали столь сильное воздействие на международную политику. Причина в том, что большинство лидеров, на принятии решений которых сказывались проблемы со здоровьем, придерживались, по существу, демократических ценностей или же не имели такого значительного влияния на мировую политику, как Трамп в качестве президента Соединенных Штатов.

Полное отсутствие морали и чудовищный эгоцентризм Трампа привели к, возможно, непоправимому расколу между Европой и Соединенными Штатами, эрозии демократии в его собственной стране и нанесли ущерб имиджу США как маяку демократии. Кроме того, они, увы, послужили мощным стимулом для недемократических правителей в продолжении их репрессивных мер: ведь если Трамп может выйти сухим из воды, то и они могут.

Что изумляет лично меня, так это необычайно широкая поддержка, которую на протяжении многих лет Трамп получал в русских эмигрантских кругах. В какой степени Трамп был хотя бы частичным творением Путина и его ФСБ, покажет история. Недоумение вызывает не активизация российских кротов в США и Европе с целью подпитки подрывного влияния Трампа, а то, что многие эмигранты, которые бежали либо от тоталитаризма, либо от путинизма и которые должны были чувствовать опасность, исходящую от этого человека, наоборот, поддерживали его и верили в совершенно бессмысленное утверждение, что политика Демократической партии США носит «социалистический» или даже «коммунистический» характер.

Изрядное число русских диаспор, живущих в Европе или в США, поддерживают Путина, потому что он якобы ставит Россию на ее «законное место» в мире, и большинство из них, похоже, считает Украину фальшивой страной, «нашей», как они выражаются. Некоторые, вероятно, полагают, что и Балтийские страны должны вернуться в лоно России. Иные симпатизируют Навальному, который в этом отношении не намного лучше. Он тоже верит в «империалистическое величие» России, поддерживает оккупацию Крыма и принимает российскую сторону в российско-грузинской войне. Но даже среди тех, кто видит в Путине безжалостного диктатора, каковым он и является, офицера КГБ, превратившего свою страну в управляемое КГБ мафиозное государство и доведшего до совершенства слияние преступности с правящим классом, даже они аплодируют Трампу и каким-то образом сознательно отрицают тот факт, что большая часть его политики значительно облегчила Путину жизнь или сыграла ему на руку. Среди людей, все еще защищающих Трампа и считающих, что с ним «обошлись несправедливо», довольно много тех, кто либо принадлежал к правозащитному движению в СССР, либо относится к нынешней оппозиции. И это заставляет меня задаться вопросом, насколько глубоко они понимают концепцию демократического правления. При этом, насколько я вижу, среди эмигрантов из других стран, поневоле входивших в Советский Союз вследствие оккупации, или тех, кто считает пребывание в составе СССР черной страницей своей истории и результатом российского империализма, сторонников Трампа гораздо меньше.

Не сомневаюсь, что Трамп завидовал Владимиру Путину точно так же, как он завидовал Ким Чен Ыну из Северной Кореи, и гадал, почему, в отличие от него, им столь многое сходит с рук. Появись у него шанс, он бы, не задумываясь, встал с ними на одну доску, я в этом совершенно уверен, не побрезговав ни воровством, ни коррупцией, которые помогли Путину и его дружкам сколотить немыслимое состояние, — только, возможно, он был бы менее успешным в подобном «бизнесе».

После распада Советского Союза довольно многие западные политики всеми силами старались отрицать или скрывать свои симпатии к Советам или лидерам таких стран, как ГДР и Румыния. Уверен, что в ближайшие месяцы и годы мы увидим немало людей, пытающихся избавиться от своих призывов в поддержку Трампа. Однако вопрос, почему те, кто в свое время бежал от советского тоталитаризма, не увидели очевидных аналогий на стене Трампа, остается для меня печальной загадкой.