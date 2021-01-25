Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149519-vakcinaciu-ot-koronavirusa-v-ukraine-anonsiroval-zelenskiy-video.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит первую партию COVID-вакцины с миллионом доз.

Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба президента.

Сообщается, что в ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз вакцины от коронавируса от ведущего международного производителя. Какого именно производства вакцина Зеленский не уточнил.

У нас есть хорошие новости относительно вакцины против коронавируса. Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины, первый миллион, от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время, — сказал он.



Также он добавил, что локдаун, из которого вышла Украина, был коротким и чрезвычайно эффективным. Зеленский отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая, но не стоит расслабляться, ведь «война с пандемией еще не завершена».

Напомним, ранее мы сообщали, что на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету, считает министр здравоохранения Максим Степанов. Первыми вакцину получат врачи, военные, пожилые люди. Остальных вакцинируют не ранее конца 2021 — начала 2022 года. Но можно будет не ждать своей очереди и привиться за деньги, заверил министр Степанов