Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149519-vakcynaciu-vid-koronavirusu-v-ukrayini-anonsuvav-zelenskyy-video.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому. Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна отримає першу партію COVID-вакцини з мільйоном доз.

Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікувала прес-служба президента.





Повідомляється, що найближчим часом в Україну надійде 1 млн доз вакцини від коронавірусу від провідного міжнародного виробника. Якого саме виробництва вакцина Зеленський не уточнив.

У нас є хороші новини щодо вакцини проти коронавірусу. Уже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 млн доз вакцини, перший мільйон, від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом, — сказав він.



Також він додав, що локдаун, з якого вийшла Україна, був коротким і надзвичайно ефективним. Зеленський зазначив, що зараз ситуація з коронавірусом в Україні контрольована, але не варто розслаблятися, адже «війна з пандемією ще не завершена».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на комерційному ринку легальна вакцина від COVID-19 з’явиться до літа, вважає міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Першими вакцину отримають лікарі, військові, люди похилого віку. Решту вакцинують не раніше кінця 2021 — початку 2022 року. Але можна буде не чекати своєї черги та зробити щеплення за гроші, запевнив міністр Степанов