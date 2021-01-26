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Коронавірус за добу побороли значно більше українців, ніж захворіли. Фото: Ракурс

COVID-19 за добу побороли значно більше українців, ніж захворіли (ІНФОГРАФІКА)

26 січ 2021, 09:10
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Статистика коронавірусу свідчить, що за 25 січня в Україні підхопили COVID-19 2 тис. 779 осіб. Серед хворих — 95 дітей та 175 медпрацівників.

За минулу добу до лікарень потрапив 891 хворий, а 133 особи померли. Одужали від коронавірусу 12 тис. 538 осіб. Найбільше хворих було зареєстровано в Києві — 375 осіб. У Запорізькій області виявили 276 інфікованих, а в Івано-Франківській 255 нових хворих. В Одеській та Харківській областях за добу захворіли 211 та 207 осіб відповідно. Про це 26 січня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Загалом із початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 197 тис. 107 осіб, а одужали вже 965 тис. 835 осіб. Померли від хвороби 22 тис. 57 українців. Також було проведено 6 млн 125 тис. 257 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 375 випадків;
  • Вінницька область — 53 випадки;
  • Волинська область — 93 випадки;
  • Дніпропетровська область — 108 випадків;
  • Донецька область — 46 випадків;
  • Житомирська область — 20 випадків;
  • Закарпатська область — 103 випадки;
  • Запорізька область — 276 випадків;
  • Івано-Франківська область — 255 випадків;
  • Київська область — 78 випадків;
  • Кіровоградська область — 17 випадків;
  • Луганська область — 56 випадків;
  • Львівська область — 167 випадків;
  • Миколаївська область — 30 випадків;
  • Одеська область — 211 випадків;
  • Полтавська область — 100 випадків;
  • Рівненська область — 81 випадок;
  • Сумська область — 37 випадків;
  • Тернопільська область — 95 випадків;
  • Харківська область — 207 випадків;
  • Херсонська область — 37 випадків;
  • Хмельницька область — 15 випадків;
  • Черкаська область — 122 випадки;
  • Чернівецька область — 192 випадки;
  • Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус за добу побороли значно більше українців, ніж захворіли. Інфографіка: РНБО


Коронавірус за добу побороли значно більше українців, ніж захворіли. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, останніми днями офіційно фіксується значне зменшення кількості нових випадків коронавірусу в Україні. Наприклад, 24 січня було зафіксовано 2 тис. 516 випадків цього захворювання, що значно менше, ніж за добу до цього, коли хворобу виявили у 3 тис. 915 осіб.

Джерело: Ракурс


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