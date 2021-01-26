Коронавірус за добу побороли значно більше українців, ніж захворіли. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n149523-covid-19-za-dobu-poboroly-znachno-bilshe-ukrayinciv-nij-zahvorily-infografika.html

Ракурс

Статистика коронавірусу свідчить, що за 25 січня в Україні підхопили COVID-19 2 тис. 779 осіб. Серед хворих — 95 дітей та 175 медпрацівників.

За минулу добу до лікарень потрапив 891 хворий, а 133 особи померли. Одужали від коронавірусу 12 тис. 538 осіб. Найбільше хворих було зареєстровано в Києві — 375 осіб. У Запорізькій області виявили 276 інфікованих, а в Івано-Франківській 255 нових хворих. В Одеській та Харківській областях за добу захворіли 211 та 207 осіб відповідно. Про це 26 січня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Загалом із початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 197 тис. 107 осіб, а одужали вже 965 тис. 835 осіб. Померли від хвороби 22 тис. 57 українців. Також було проведено 6 млн 125 тис. 257 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 375 випадків;

Вінницька область — 53 випадки;

Волинська область — 93 випадки;

Дніпропетровська область — 108 випадків;

Донецька область — 46 випадків;

Житомирська область — 20 випадків;

Закарпатська область — 103 випадки;

Запорізька область — 276 випадків;

Івано-Франківська область — 255 випадків;

Київська область — 78 випадків;

Кіровоградська область — 17 випадків;

Луганська область — 56 випадків;

Львівська область — 167 випадків;

Миколаївська область — 30 випадків;

Одеська область — 211 випадків;

Полтавська область — 100 випадків;

Рівненська область — 81 випадок;

Сумська область — 37 випадків;

Тернопільська область — 95 випадків;

Харківська область — 207 випадків;

Херсонська область — 37 випадків;

Хмельницька область — 15 випадків;

Черкаська область — 122 випадки;

Чернівецька область — 192 випадки;

Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, останніми днями офіційно фіксується значне зменшення кількості нових випадків коронавірусу в Україні. Наприклад, 24 січня було зафіксовано 2 тис. 516 випадків цього захворювання, що значно менше, ніж за добу до цього, коли хворобу виявили у 3 тис. 915 осіб.