COVID-19 за добу побороли значно більше українців, ніж захворіли (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149523-covid-19-za-dobu-poboroly-znachno-bilshe-ukrayinciv-nij-zahvorily-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавірусу свідчить, що за 25 січня в Україні підхопили COVID-19 2 тис. 779 осіб. Серед хворих — 95 дітей та 175 медпрацівників.
За минулу добу до лікарень потрапив 891 хворий, а 133 особи померли. Одужали від коронавірусу 12 тис. 538 осіб. Найбільше хворих було зареєстровано в Києві — 375 осіб. У Запорізькій області виявили 276 інфікованих, а в Івано-Франківській 255 нових хворих. В Одеській та Харківській областях за добу захворіли 211 та 207 осіб відповідно. Про це 26 січня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
Загалом із початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 197 тис. 107 осіб, а одужали вже 965 тис. 835 осіб. Померли від хвороби 22 тис. 57 українців. Також було проведено 6 млн 125 тис. 257 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 375 випадків;
- Вінницька область — 53 випадки;
- Волинська область — 93 випадки;
- Дніпропетровська область — 108 випадків;
- Донецька область — 46 випадків;
- Житомирська область — 20 випадків;
- Закарпатська область — 103 випадки;
- Запорізька область — 276 випадків;
- Івано-Франківська область — 255 випадків;
- Київська область — 78 випадків;
- Кіровоградська область — 17 випадків;
- Луганська область — 56 випадків;
- Львівська область — 167 випадків;
- Миколаївська область — 30 випадків;
- Одеська область — 211 випадків;
- Полтавська область — 100 випадків;
- Рівненська область — 81 випадок;
- Сумська область — 37 випадків;
- Тернопільська область — 95 випадків;
- Харківська область — 207 випадків;
- Херсонська область — 37 випадків;
- Хмельницька область — 15 випадків;
- Черкаська область — 122 випадки;
- Чернівецька область — 192 випадки;
- Чернігівська область — 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, останніми днями офіційно фіксується значне зменшення кількості нових випадків коронавірусу в Україні. Наприклад, 24 січня було зафіксовано 2 тис. 516 випадків цього захворювання, що значно менше, ніж за добу до цього, коли хворобу виявили у 3 тис. 915 осіб.