https://racurs.ua/n149448-snegopady-i-meteli-vozvraschautsya-v-ukrainu-karta.html

Ракурс

Похолодание снова идет в Украину. В ближайшие два дня во всех регионах ожидается ветреная погода со значительным дождем и снегом, местами возможны метели.

На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, уровень опасности желтый. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Правобережную Украину накроют порывы ветра 15−20 м/с, в западных областях ожидается значительный дождь и мокрый снег. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях ожидается образование снежного покрова до 10−20 см.

Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов, а также к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Синоптики также предупреждают о возможном сходе лавин в Карпатах.



Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Карпатах резко изменилась 11 января. Синоптики сообщали, что в горах наблюдается снег, а температура воздуха опустилась до −15° мороза. Высота снежного покрова достигала 61 см.