Космо. Фото: CNN

https://racurs.ua/n149447-redkiy-belyy-kengurenok-rodilsya-v-zooparke-nu-yorka-foto-jivotnogo.html

Ракурс

Уникальный белый кенгуренок родился в зоопарке Нью-Йорка. Малыш красного кенгуру был рожден с редким генетическим заболеванием — лейцизмом, которое наделило малыша белым окрасом.

Такой кенгуру один на всю Северную Америку. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что малыш получил имя Космо. Малыш родился в зоопарке в Харпурсвилле еще пять месяцев назад, но только на днях смотрители впервые вытащили его из сумки матери.





Как и другие кенгурята, рожденные размером с ноготь человека, Космо оставался расти в сумке своей матери в течение нескольких месяцев, прежде чем его забрали для прохождения первого медицинского осмотра. Владелец зоопарка Джордан Патч рассказал, что, сотрудников зоопарка «отпала челюсть», когда они увидели белого кенгуру с черными глазами, поскольку такое необычное животное сотрудники не видели за все время работы в зоопарке.





Маленький Космо родился у Бумера, красного кенгуру-самца, который живет в парке уже восемь лет, и Рози, которая прибыла в парк в 2020 году. Директор зоопарка заявил, что теперь предстоит выяснить, что стало причиной уникальной мутации.

Отметим, что особое заболевание, которое от рождения имеет Космо, никак не скажется на его самочувствии, поскольку единственной опасностью такой окраски является то, что кенгуру не сможет маскироваться в дикой природе, а потому, скорее всего, погибнет.



Напомним, ранее мы сообщали, что белый тигренок впервые родился в зоопарке Никарагуа. Самку бенгальского тигра назвали Ньевес (Снежок). От малыша отказалась мама, которую спасли из цирка пять лет назад, ведь у нее не было молока.

Сейчас за тигренком ухаживает жена директора зоопарка Марина Аргуэлло. Каждые три часа она кормит его теплым козьим молоком. Директор зоопарка рассказал, что Ньевес — это первый белый бенгальский тигр, который родился в Центральной Америке. Ранее в 2019 году Мексика подарила этому зоопарке двух белых тигрят.