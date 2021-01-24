Итальянский суд вновь обвинил Украину в нападении на «журналистов» после оправдания Маркива

Дело Маркива. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n149446-italyanskiy-sud-vnov-obvinil-ukrainu-v-napadenii-na-jurnalistov-posle-opravdaniya-markiva.html

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Дело Маркива получило неожиданное продолжение. Апелляционный суд присяжных Милана в решении об оправдании нацгвардийца Виталия Маркива указал на отсутствие причастности украинца к смерти итальянского фотографа на Донбассе.

В то же время суд подтвердил ответственность украинских войск за «атаку на журналистов». Об этом сообщает «Радио свобода».

Сообщается, что суд присяжных оправдал украинского военного Виталия Маркива из-за отсутствия состава преступления и доказательств его причастности к факту гибели итальянца и россиянина на Донбассе шесть лет назад.

Напомним, ранее мы сообщали, что Апелляционный суд Милана 3 ноября после почти пятичасовой перерыва возобновил слушание и оправдал украинца. Служители Фемиды вынесли решение, что нацгвардиец не осуществлял преступления.

Как известно, 30-летний старший сержант Нацгвардии Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана. В июле прошлого года суд приговорил его 24 года неволе. Его арестовали в Болонье 30 июня 2017 года. Маркива обвиняли в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова 24 мая 2014 года во время боевых действий в городе Славянск Донецкой области.

Осенью 2019 года Киев подал апелляционную жалобу на приговор Маркиву. В августе 2020 года украинские правоохранители провели ряд следственных действий на месте событий, в Славянске и на горе Карачун и получили доказательства невиновности нацгвардийца.