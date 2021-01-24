Італійський суд знову звинуватив Україну у нападі на «журналістів» після виправдання Марківа

Марків. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n149446-italiyskyy-sud-znovu-zvynuvatyv-ukrayinu-u-napadi-na-jurnalistiv-pislya-vypravdannya-markiva.html

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Справа Марківа отримала несподіване продовження. Апеляційний суд присяжних Мілану у рішенні про виправдання нацгвардійця Віталія Марківа зазначив про відсутність причетності українця до смерті італійського фотографа на Донбасі.

Водночас суд підтвердив відповідальність українських військ за «атаку на журналістів». Про це повідомляє «Радіо свобода».

Повідомляється, що суд присяжних виправдав українського військового Віталія Марківа через відсутність складу злочину і доказів його причетності до факту загибелі італійця і росіянина на Донбасі шість років тому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Апеляційний суд Мілана 3 листопада після майже п’ятигодинної перерви відновив слухання і виправдав українця. Служителі Феміди винесли рішення, що нацгвардієць не здійснив злочину.

Як відомо, 30-річний старший сержант Нацгвардії Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана. У липні минулого року суд присудив йому 24 роки неволі. Його арештували у Болоньї 30 червня 2017 року. Марківа звинувачували у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його перекладача, російського правозахисника Андрія Миронова 24 травня 2014 року під час бойових дій у місті Слов’янськ Донецької області.

Восени 2019 року Київ подав апеляційну скаргу на вирок Марківу. У серпні 2020 року українські правоохоронці провели низку слідчих дій на місці подій, в Слов’янську і на горі Карачун та отримали докази невинуватості нацгвардійця.