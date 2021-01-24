Біле кенгурятко. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n149447-ridkisne-bile-kenguryatko-narodylosya-u-zooparku-nu-yorka-foto-tvaryny.html

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Унікальне біле кенгурятко народилося у зоопарку Нью-Йорка. Малюк червоного кенгуру був народжений з рідкісним генетичним захворюванням — лейцизмом, яке надає маленькій тваринці унікальне біле забарвлення.

Такий кенгуру один у всій Північній Америці. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що малюк дістав ім’я Космо. Малюк народився в зоопарку в Харпурсвіллі ще п’ять місяців тому, але тільки днями доглядачі вперше витягли його з сумки матері.





Як і інші кенгурятка, народжені розміром з ніготь людини, Космо залишався рости в сумці своєї матері протягом декількох місяців, перш ніж його забрали для проходження першого медичного огляду. Власник зоопарку Джордан Патч розповів, що, побачивши білого кенгуру з чорними очима, у співробітників зоопарку «відпала щелепа», оскільки такої незвичайної тварини працівники не бачили за весь час своєї роботи.





Маленький Космо народився у Бумера, червоного кенгуру-самця, який живе в парку вже вісім років, і Розі, яка прибула в парк у 2020 році. Директор зоопарку заявив, що тепер належить з’ясувати, що стало причиною унікальної мутації.

Зауважимо, що особливе захворювання, яке від народження має Космо, ніяк не позначиться на його самопочутті, оскільки єдиною небезпекою такого забарвлення є те, що кенгуру не зможе маскуватися у дикій природі, а тому, швидше за все, загине.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що біле тигреня вперше народилося у зоопарку Нікарагуа. Самку бенгальського тигра назвали Н'євес (Сніжок). Від малюка відмовилася мама, яку врятували з цирку п’ять років тому, адже в неї не було молока.

Нині тигреня доглядає дружина директора зоопарку Марина Аргуелло. Щотригодини вона годує його теплим козячим молоком. Директор зоопарку розповів, що Н'євес — це перший білий бенгальський тигр, котрий народився в Центральній Америці. Раніше у 2019 році Мексика подарувала цьому зоопарку двох білих тигренят.