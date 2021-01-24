Снігопад. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149448-snigopady-ta-hurtovyny-povertautsya-do-ukrayiny-karta.html

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Похолодання знову йде в Україну. У найближчі два дні у всіх регіонах очікується вітряна погода зі значним дощем та снігом, подекуди можливі хуртовини.

На дорогах очікується ожеледиця та снігові замети, рівень небезпечності жовтий. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Правобережну Україну накриють пориви вітру 15−20 м/с, в західних областях очікується значний дощ та мокрий сніг. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях очікується утворення снігового покриву до 10−20 см.

Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів, а також до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Синоптики також попереджають про можливе сходження лавин у Карпатах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода у Карпатах різко змінилася 11 січня. Синоптики повідомляли, що у горах спостерігається сніг, а температура повітря опустилася до −15° морозу. Висота снігового покриву досягнула 61 см.