Дорожники працюють. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/ua/n149524-snigopady-v-ukrayini-pro-sytuaciu-na-avtoshlyahah-povidomyly-dorojnyky.html

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Погодні умови в Україні 26 січня спостерігаються дуже складні — сніг мете у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях.

За ніч тут випало від 3 до 12 см снігу. Слабкий сніг фіксується у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській та Кіровоградській областях. Поривчастий вітер призводить до утворення снігових переметів. Дощі спостерігаються у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях. Про це повідомила прес-служба «Укравтодору».

За інформацією дорожників, в областях з опадами розчищаються проїзні частини доріг від снігу, автошляхи обробляють протиожеледними матеріалами. Зазначається, що проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечений. На дорогах працюють 791 одиниця техніки та понад 1 тис. робітників.

Тим часом в українському Гідрометцентрі заявили про значне погіршення погоди у вівторок, 26 січня. В Україні сьогодні очікуються сильні пориви вітру — 15−20 м/с. У західній частині країни на дорогах очікується ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях йде значний сніг, хуртовина. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий — така погода може призвести до порушення енергозабезпечення населених пунктів, а у західних областях України — до порушення руху транспорту на дорогах.

Нагадаємо, 24 січня у ДСНС заявляли, що найближчі два дні у всіх регіонах очікується вітряна погода зі значним дощем та снігом, подекуди можливі хуртовини. На дорогах очікується ожеледиця та снігові замети, рівень небезпечності жовтий.