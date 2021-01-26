ДСНС попереджає про хуртовину — без світла вже 270 населених пунктів

https://racurs.ua/ua/n149525-dsns-poperedjaie-pro-hurtovynu-bez-svitla-vje-270-naselenyh-punktiv-foto.html

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Штормове попередження 26 січня оголосили в Україні, оскільки низку областей продовжує засипати снігом. Станом на ранок вівторка без світла опинилися 270 населених пунктів. Держслужба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила повідомлення про хуртовини та ожеледицю.

Як зазначає ДСНС, вночі внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях, а саме:

Полтавська — 77,

Житомирська — 40,

Київська і Львівська — по 37,

Чернігівська — 24,

Вінницька і Черкаська — по 13,

Дніпропетровська і Волинська — по вісім,

Закарпатська — шість,

Кіровоградська — чотири,

Херсонська — два.

Водночас на Закарпатті через значну кількість опадів та недостатню пропускну здатність зливових канав зафіксовано підтоплення. Там рятувальникам доводилося відкачувати воду із семи підтоплених домогосподарств.