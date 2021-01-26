В Україні 27 січня очікується значний мокрий сніг, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n149566-sylnyy-snig-ta-poryvy-vitru-pogoda-v-ukrayini-na-27-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 27 січня очікується з небезпечними метеорологічними явищами в низці регіонів. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікується значний мокрий сніг (утворення снігового покриву висотою 10−20 см), налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах

У південній частині України синоптики прогнозують пориви вітру до 15−20 м/с (І рівень небезпечності). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Водночас в західних областях істотні опади не очікуються.

Погода в Києві 27 січня буде без істотних опадів вночі та зі снігом вдень. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде без істотних опадів протягом доби. Вночі температура повітря становитиме −1…−3°, вдень — −1…+1°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з мокрим снігом вдень та вночі. Протягом доби температура повітря перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі очікується з опадами протягом доби. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +1…+3°, вдень повітря прогріється +4…+6°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові також буде з опадами протягом доби. Очікується температура повітря +2…+4° вночі та +4…+6° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 27 січня буде без істотних опадів. Вночі термометри покажуть −1…−3°, вдень − −1…+1°. Вітер північний-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 27 січня буде досить неспокійним, очікуються збурення, переважно на початку доби.

Нагадаємо, в Україні негода залишила без світла 270 населених пунктів станом на ранок сьогоднішнього дня, 26 січня.