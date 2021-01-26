Как быстро собаки могут изучать новые слова, установили ученые

Некоторые собаки могут быстро изучать новые слова, фото:

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Ракурс

Собаки с соответствующими способностями могут выучить новые слова, услышав их всего четыре раза.

Хотя большинство собак, похоже, не изучают новых слов (то есть названий предметов), если не побуждать их к этому интенсивно, некоторые особи проявляют исключительные способности в этом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного венгерскими учеными, сообщает издание EurekAlert.

В соответствующем исследовании участвовали две одаренные собаки — бордер-колли по кличке Виски из Норвегии и йоркширский терьер по кличке Вики Нина из Бразилии.

Для проверки способности собак изучать новые слова применялись два метода:

метод исключения, который заключается в том, что животному нужно выбрать предмет, название которого оно слышит впервые, среди других, названия которых собаке уже известны;

игра с хозяевами, которые произносили название соответствующей игрушки.

Первый метод показал, что собаки могут таким образом выделять предметы, название которых слышат впервые, однако дальнейшие проверки показали, что на самом деле животные не запоминали связь нового слова с этим предметом.

Второй метод был более успешным — Виски и Вики Нина смогли выбрать игрушки на основе их названий, когда они изучили эти слова таким образом.

Такое быстрое обучение, вероятно, похоже на то, как человеческие дети приобретают словарный запас примерно в возрасте 2−3 лет, — отмечают ученые.

Впрочем, впоследствии оказалось, что после нескольких попыток собаки начинали значительно хуже вспоминать выученные таким образом слова.

Хотя в первом тесте, проведенном спустя пару минут после того, как животные услышали имена игрушек, собаки были успешными, они не имели успеха в большинстве тестов, проведенных спустя 10 минут и один час.

Также ученые задействовали еще 20 «обычных» собак, чтобы проверить, смогут ли они изучать новые слова таким же образом.

Однако ни одно из этих животных не продемонстрировало никаких доказательств изучения названий игрушек. Это подтверждает, что способность быстро изучать слова при отсутствии специального обучения является очень редкой и только у некоторых одаренных собак.

Напомним, американские ученые разработали более точный способ пересчета возраста собак в «человеческие годы».