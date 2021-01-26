В отношении Порошенко закрыли одно из дел

Петр Порошенко, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n149564-v-otnoshenii-poroshenko-zakryli-odno-iz-del.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в конце декабря 2020 года закрыло одно из уголовных производств, ранее начатых против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Закрытое производства касалось возможных злоупотреблений Порошенко служебным положением, сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на материалы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Отмечается, что соответствующее производство было начато в мае 2020 года по поданному в Офис генпрокурора заявлению одного из народных депутатов относительно совершения преступлений, предусмотренных статьями о госизмене и о злоупотреблении властью или служебным положением.

Тогда Офис генпрокурора начал два уголовных производства. Производство относительно возможной госизмены тогда передали в Государственное бюро расследований (ГБР), а производство относительно возможного злоупотребления служебным положением — в НАБУ.

30 декабря 2020 года НАБУ закрыло это производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения).

Это решение было обжаловано в ВАКС, однако 21 января 2021 года суд признал соответствующее постановление НАБУ законным.

Напомним, в начале ноября 2020 года стало известно, что следователи ГБР обратились в компетентные органы ряда «оффшорных» стран относительно содействия в расследовании открытых против Порошенко дел.